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الإثنين، 09-08-2021 09:02 ص

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيتا جنوب نابلس

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة مواطنين فلسطينيين من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس مجلس بلدي بيتا موسى حمايل، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: أسيد محمد معلا، وزهير أحمد بني شمسة، وإسلام حامد جاغوب، وعبد الرحمن معالي، ومعتصم متعب دويكات، وحمادة عماد حمايل.

وكان قد أصيب في ساعة متأخرة من مساء أمس شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب أربعة آخرين بقنابل الغاز بمنطقة الرأس، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بيتا.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر أيار/ مايو، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، وارتقى سبعة مواطنين خلال هذه المواجهات كان آخرهم الشهيد عماد علي محمد دويكات (38 عاما)، وأصيب واعتقل المئات.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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