الاحتلال يعتقل شابا شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من بلدة جناتة شرق بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن سعيد العروج (21 عاما)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.



يذكر أن المواطنين في قرية واد فوكين غرب بيت لحم قد تصدوا ليلة أمس لمجموعة من المستوطنين حاولوا العبث في أراضي المزارعين في منطقة النصرانية، وأرغموهم على العودة.

المصدر : وفا

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