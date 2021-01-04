الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يلتقي كتلتي العزم والمسيرة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء باردة نسبيا .. الإثنين

ارتفاع الاصوات المطالبة بالغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

الامن العام : القبض على لص اسطوانات الغاز

الخارجية تدين الفعل الإرهابي في الباكستان

وزير الصحة يكشف عدد المتقدمين لاخذ لقاح كورونا بالاردن

عبيدات: القانون يجيز جعل مطعوم كورونا اجبارياً

لبنان: 10 وفيات و 2870 إصابة جديدة بكورونا

تركيا: 193 وفاة و 9877 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين، 04-01-2021 08:03 ص

بعد مداهمة منزل والده

الاحتلال يعتقل شابا شرق بيت لحم

9998909994
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من بلدة جناتة شرق بيت لحم.

اضافة اعلان

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن سعيد العروج (21 عاما)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.


يذكر أن المواطنين في قرية واد فوكين غرب بيت لحم قد تصدوا ليلة أمس لمجموعة من المستوطنين حاولوا العبث في أراضي المزارعين في منطقة النصرانية، وأرغموهم على العودة.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
تت

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من القدس

ddddd

الحاج الفلسطيني الذي اشعل مواقع التواصل يوجه رسالة للاردنيين - فيديو

c70ec7fa2a64159cf35a41db2cb255e0

قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 15 فلسطينيا

كم

فلسطين .. أسيرات في معتقل الدامون يعانين ظروف اعتقال قاسية

1020202512528271243285

فلسطين: 31 وفاة و1155 اصابة جديدة بكورونا

d-pnn-738-اخبار-فلسطين-الاحتلال-يجرف-مساحات-واسعة-من-أراضي-خلة-حسان-غرب-سلفيت

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي خلة حسان غرب سلفيت

أخبار متعلقة
9998909994

الاحتلال يعتقل فتيين جنوب بيت لحم

ط

مستوطنون يحتشدون جنوب وشرق بيت لحم

اقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

م

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بنابلس

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى