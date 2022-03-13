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الأحد، 13-03-2022 03:23 م

الاحتلال يعتقل شابا من القدس المحتلة

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا من وادي الجوز، شرق القدس المحتلة.

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وقال عماد الزعانين لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقه عرين الزعانين (26 عاما)، بعد اقتحام منزلهما في الحي وتحطيم محتوياته واحتجاز النسوة داخل إحدى الغرف.


وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على جميع الاجهزة الالكترونية الخاصة بالعائلة، وحاولت سرقة مبالغ مالية موجودة في المنزل.


يذكر أن عرين الزعانين اسير سابق، افرجت عنه سلطات الاحتلال عام 2021، وفرضت عليه غرامة 60 ألف شيقل، بذريعة الاعتداء على مستوطن.

 

وفا

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