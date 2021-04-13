الاحتلال يعتقل شابا من القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشاب نواف أيمن أبو الهوى من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأنه جرى اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة ومداهمة منزل الشاب نواف واقتياده إلى مركز تحقيق المسكوبية.

المصدر : وفا

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