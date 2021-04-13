الثلاثاء 13-04-2021
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الثلاثاء، 13-04-2021 10:50 ص

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

اعتقال
توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشاب نواف أيمن أبو الهوى من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأنه جرى اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة ومداهمة منزل الشاب نواف واقتياده إلى مركز تحقيق المسكوبية.

 

المصدر : وفا

 

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