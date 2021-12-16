الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم ويستدعي ثلاثة آخرين للتحقيق

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واستدعت ثلاثة آخرين للتحقيق.



وأفادت مصادر أمنية لمراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن زيد ديرية (20 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.



وأضاف المصدر، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها، في بلدة تقوع شرقا، وسلمت كل من: طارق علي الصباح ونجله حمادة، وياسين ابراهيم الصباح، بلاغات لمراجعة المخابرات للتحقيق، في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، جنوبا.



وفا

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