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الإثنين، 24-07-2023 08:19 ص

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

احتلال 9


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مدينة بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم ماهر خميس في العشرينيات من عمره، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في منطقة واد شاهين وسط بيت لحم.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بنايات واعتلت أسطحها في شارع الصف وواد شاهين في مدينة بيت لحم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر ومناطق جبل الموالح ورفيدة وهندازة ومخيم عايدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


وفا


 




 

 


 

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