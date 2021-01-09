الاحتلال يعتقل شابا من رام الله وسط مواجهات

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من منطقة بطن الهوى في مدينة رام الله.

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وأفاد رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة ، خلال تصريحات صحافية ،، بأن عددا من الآليات العسكرية التابعة للاحتلال ، قد اقتحمت بيتونيا فجرا، من بوابة معتقل "عوفر"، وأن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وفلسطينيين ، دون إصابات.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد حسن عمرة (35 عاما)، عقب مداهمة منزله في بطن الهوى، وتفتيشه.

المصدر : وفا

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