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الإثنين، 12-04-2021 08:41 ص

بعد الاعتداء عليه بالضرب

الاحتلال يعتقل شابا من سلوان في القدس

نت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية شابا من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن وحدة مستعربين تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، واعتقلت الشاب المقدسي آدم قراعين (18 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

 

المصدر : وفا 

 

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