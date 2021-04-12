الاحتلال يعتقل شابا من سلوان في القدس

الوكيل الإخباري - اعقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية شابا من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن وحدة مستعربين تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، واعتقلت الشاب المقدسي آدم قراعين (18 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

المصدر : وفا