الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

فرصة لسقوط أمطار خفيفة .. الأحد

ادارة السير تعلن عن تحويلات مرورية بعمان

إسبانيا.. تشخيص 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

روسيا.. إصابة رئيس حكومة القرم بكورونا

253 وفاة بفيروس كورونا في تركيا و121 بأوكرانيا

إصابة 3 أشخاص بحريق في عدادات كهرباء في عمان

لجنة الأوبئة توضح حول ظهور أعراض مرتبطة بسلالة كورونا الجديدة

وزارة الصحة : كلفة فحص الاجسام المضادة في المختبرات الخاصة 10 دنانير

بايدن يحذر من عواقب وخيمة

الأحد، 27-12-2020 07:42 ص

لدى مروره حاجز تياسير العسكري

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

bd0ff586d99d5519f360fea14fa1ca65f
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، شابا من مدينة طوباس، لدى مروره حاجز تياسير العسكري شرق المدينة.

اضافة اعلان

وبين مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب طارق عبد السلام دراغمة /18 عاما/ من طوباس، أثناء مروره حاجز تياسير العسكري.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
بيت

محافظ بيت لحم يغلق مكتب تسوية الأراضي بسبب كورونا

بيت

فلسطين .. فرار موقوف من مستشفى في بيت لحم

9999093998

غزة .. السماح للصيادين بالعمل عند الساعة الثالثة فجر الأحد

SwdYe

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين على حاجز حزما شمال القدس

477d0eaaa04e3980da76ae7e3d677078

الاحتلال يقمع مسيرات سلمية ويصيب عشرات الفلسطينيين ويعتقل آخرين

0F756

المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم الممنهجة في الخليل

أخبار متعلقة
dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

257

الاحتلال يحول أسيرا من جنين إلى الاعتقال الإداري

15fca49a5dd45d_GJPEILHQKOFMN

إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في سلفيت

2017-12-07T115749Z_322075449_RC19D9AD2B80_RTRMADP_3_USA-TRUMP-ISRAEL

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

13178666141553879469

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

22-14-1200x675

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من تياسير