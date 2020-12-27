الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، شابا من مدينة طوباس، لدى مروره حاجز تياسير العسكري شرق المدينة.

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وبين مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب طارق عبد السلام دراغمة /18 عاما/ من طوباس، أثناء مروره حاجز تياسير العسكري.

المصدر : وفا الفلسطينية

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