الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

الكشف عن وضع وائل كفوري الصحي بعد خروجه من المستشفى

الأردن يتسلم رئاسة الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

هزة أرضية بقوة 6.4 درجة مركزها في البحر المتوسط

احتجاجات حاشدة ضد العنف في العاصمة الهايتية بورت أو برنس

التربية: إغلاق مدرستين بسبب كورونا

15 ألفا و700 إصابة كورونا نشطة في الأردن

التربية: 0.006% نسبة الطلبة الذين أصيبوا بكورونا منذ عودة التعليم الوجاهي

المولد النبوي الشريف يتصدر تويتر اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 19-10-2021 09:50 ص

الاحتلال يعتقل شابا من قرية رنتيس

اعتقال


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشاب فخر عاهد إبراهيم خلف (35 عاما) بعد اقتحام منزله في قرية رنتيس شمال غرب رام الله.

اضافة اعلان


وذكر إبراهيم خلف لـ"وفا"، إن قوة من جيش الاحتلال مكونة من 5 آليات وأكثر من 20 جندياً، طوقت منزل العائلة عند الثانية فجراً، وأجرت عمليات تفتيش في محيطه، ثم حاولوا خلع الباب.


وأضاف، أن الجنود هاجموه وطلبوا بطاقة هويته حين قام بفتح الباب، ولما تأكدوا أنه ليس المستهدف بالاعتقال، طلبوا منه الدخول وإغلاق الباب، ثم داهموا بيت شقيقه فخر وقاموا باعتقاله.


يذكر أن فخر خلف متزوج، وهو أب لثلاثة أبناء.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82021217542510774949

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

7U4Cc

صفقة جديدة لتبادل الأسرى الفلسطينيين قريبا

thumbs_b_c_ea87bc1dc95e35ed6888970f2a952e33

مستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون في نابلس

338C1D08-1D11-4901-9BD7-37CA631BAFAE

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال4

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق غزة

اح

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

أخبار متعلقة
سجن جلبوع

تفاصيل زيادة تحصينات سجن جلبوع في الأراضي المحتلة

اعتقال

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة

050b9f49-ef2e-4df9-903d-79a9ad1f1c16 (1)

استشهاد الأسير المحرر المريض بالسرطان حسين مسالمة

من

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدرسة الطور بالقدس واعتقاله

الاحتلال

الاحتلال يغلق وسط الخليل و شارع بئر السبع

33085466-de00-498a-b11e-2417d6277b4e

مقتل متطوع في شرطة الاحتلال وإصابة آخر جرّاء عملية دهس في نهاريا