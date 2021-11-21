الاحتلال يعتقل شابا ومرابطة في القدس

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا ومرابطة من مدينة القدس المحتلة.

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وأفاد شهود عيان ل وفا ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، أثناء تواجده قرب مدرسة الرشيدية قرب باب الساهرة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة ماجدة الهنيني من باحات المسجد الأقصى، واستدعت عددًا من طالبات الدروس الشرعية في المسجد للتحقيق.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدرسة الرشيدية، حيث كان يعمل الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال صباح اليوم قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وفا