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الثلاثاء، 29-03-2022 11:42 ص

الاحتلال يعتقل شابا ويطلق النار وقنابل الإنارة شرق خان يونس

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابا شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان  ل وفا ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرق خان يونس، اعتقلت شابا لم تعرف هويته حتى إعداد الخبر، وأطلقت نيران رشاشاتها وقنابل إنارة شرق حي العمور ببلدة الفخاري.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين الفلسطينيين قرب السياج الفاصل، وتطلق النار بشكل يومي على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

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وفا

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