الاحتلال يعتقل شابين باقتحام نابلس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، شابين خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس، واعتقلت الشاب علاء أبو حمادة "الوزير" بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب صدقي الأغبر بعد مداهمة منزله في سهل روجيب المحاذي للمخيم.



وتعرضت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم لإطلاق نار كثيف، ودارت اشتباكات مسلحة مع المقاومين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال حي خلة العامود بالمدينة، وداهمت منزل عائلة الأسير المحرر محمد صبحي طبنجة، وطالبت عائلته بتسليم نفسه.



تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار أثناء انسحابها من خلة العامود.

صفا