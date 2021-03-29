الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مهدي أبو الهوى، ورياض كرواي، وكلاهما يبلغان من العمر (20 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما في بلدة الطور، وتفتيشهما، واستجواب ساكنيهما.
المصدر : وفا
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