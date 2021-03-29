الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مهدي أبو الهوى، ورياض كرواي، وكلاهما يبلغان من العمر (20 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما في بلدة الطور، وتفتيشهما، واستجواب ساكنيهما.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





