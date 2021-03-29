الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية لـ الوكيل :عودة فئة محدودة إلى المدارس خلال أيام

مطالبات شعبية بالعدول عن ساعات الحظر الليلي

الهواري وزيرا للصحة والشمالي للعمل - صور

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نقيب المحامين لـ الوكيل :منع حبس المدين ينعكس سلباً على أمن المجتمع

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع منخفضات خماسينية

التوقيع على تعهد عند اختيار التعليم عن بُعد لطلبة المراكز الخاصة

كورونا في روسيا.. أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أشهر

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات المستفيدين قبل رمضان

الإثنين، 29-03-2021 12:30 م

بعد مداهمة منزلي ذويهما

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

اعتقال
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مهدي أبو الهوى، ورياض كرواي، وكلاهما يبلغان من العمر (20 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما في بلدة الطور، وتفتيشهما، واستجواب ساكنيهما.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسير

الاحتلال يعتقل أسيرا مقدسيا فور الإفراج عنه

دج

الاحتلال يعتقل طفلا من مخيم عايدة

احتل

الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

خربة ه

الاحتلال يقتحم خربة حمصة الفوقا

2411e3b2-fc5b-429a-a558-72529424d8b7

66 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فل

مصرع شاب جراء حادث سير في أريحا

أخبار متعلقة
بي

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

يع

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

يعتق

الاحتلال يعتقل 3 أطفال من القدس

9999014092

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

523717 (1)

12 أسيرا يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

c1238cc5-2bf9-4927-a40b-0ca0bb69612d

الاحتلال يعتقل 3 شبان على حاجز الزعيم في القدس