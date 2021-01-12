الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شابين من محافظة رام الله والبيرة.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت قرية عابود شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب خليل فواضلة بعد مداهمة منزل عائلته والعبث في محتوياته.



وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت الأسير المحرر عمرو بعيرات من بلدة كفر مالك، بعد مداهمة منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

المصدر : وفا

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