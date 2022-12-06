الاحتلال يعتقل شابين من شعفاط ويمدد اعتقال خمسة فتية من سلوان

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، ومددت اعتقال خمسة فتية من سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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وافادت مراسلة " وفا " نقلا عن مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صالح حوشية، ورياض قرش، خلال اقتحامها منزلي ذويهما في مخيم شعفاط.



واضافت أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال كل من، أمين العباسي، ومنصور العباسي، ومصطفى العباسي، وخليل الأعور، ومحمد العباسي، للمرة الثانية على التوالي، حتى الـ 28 من كانون الأول الجاري.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتية الخمسة من منازلهم في حيي عين اللوزة وبطن الهوى ببلدة سلوان، في الأول من تشرين الثاني المنصرم.

