الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من طولكرم.

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وذكر نادي الأسير في طولكرم ، في تصريحات صحافية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ‫أحمد زيدان من الحي الغربي في المدينة، وأحمد سمير ابو زيتون، من بلدة دير الغصون شمالا، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

المصدر : وفا

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