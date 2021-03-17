الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من طولكرم.
وذكر نادي الأسير في طولكرم ، في تصريحات صحافية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد زيدان من الحي الغربي في المدينة، وأحمد سمير ابو زيتون، من بلدة دير الغصون شمالا، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.
المصدر : وفا
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