الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 09:43 ص

بعد مداهمة منزليهما

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

يعتقب
توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من طولكرم.

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وذكر نادي الأسير في طولكرم ، في تصريحات صحافية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ‫أحمد زيدان من الحي الغربي في المدينة، وأحمد سمير ابو زيتون، من بلدة دير الغصون شمالا، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

 

المصدر : وفا 

 

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