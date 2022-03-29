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الثلاثاء، 29-03-2022 12:05 م

الاحتلال يعتقل شابين من قباطية جنوب جنين

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة قباطية جنوب جنين.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عامر هشام زكارنة ومحسن أبو عابد، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.
وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن مواجهات اندلعت في البلدة عقب عملية الاقتحام، تخللها إطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.


هذا وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرية بير الباشا وعلى شارع جنين - نابلس منذ ساعات الصباح.

 

وفا

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