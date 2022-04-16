السبت 16-04-2022
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب محليا

ارتفاع أسعار السلع عالميا يؤخر الاستفادة من تخفيض التعرفة الجمركية

الملكية لشؤون القدس: ما يجري في الأقصى يكشف حقيقة الاحتلال الإجرامي

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال غرب رام الله

وفاة فتى دهساً في الشونة الشمالية

الأردنيون يحتفلون بيوم العلم الوطني السبت

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

وفيات السبت 16-4-2022

مرصد حقوقي: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

هل يجوز الإفطار لمن يعمل بالأعمال الشاقة ؟ الإفتاء تجيب

السبت، 16-04-2022 10:48 ص

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين

thumb


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من مخيم جنين وآخر من بلدة قباطية جنوب المدينة، وذلك لدى مرورهم عن حاجزين عسكريين.

اضافة اعلان


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سامح محمد خليل كميل أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مؤنس الصباغ ومحمد السعدي من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري نصب بالقرب من بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
BoUun

الاحتلال يستهدف المزارعين جنوب غزة

9999168875

شرطة الاحتلال تعتقل 7 من المشاركين في وقفة إسنادية للقدس

160840340070339800

إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال جنين

420207165028339

إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

ح

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال غرب رام الله

سجون

106 أيام على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال

أخبار متعلقة
احتلال5

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين

تنزيل

الأسير ثابت مرداوي من عرابة يدخل عامه الـ21 في الأسر

525672

الاحتلال يعتقل شابين من قباطية جنوب جنين

Ve9fo

المعتقل هاني خمايسة من اليامون يدخل عامه الـ20 في الأسر

احتلال 4

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

تنزيل

الاحتلال يعتقل 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة