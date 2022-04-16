الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من مخيم جنين وآخر من بلدة قباطية جنوب المدينة، وذلك لدى مرورهم عن حاجزين عسكريين.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سامح محمد خليل كميل أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مؤنس الصباغ ومحمد السعدي من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري نصب بالقرب من بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة.



وفا

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