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الإثنين، 08-03-2021 03:43 م

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، و4 فتية من مخيم شعفاط شمال شرق العاصمة.

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وقال الناشط في بيت دقو أمجد حسين، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا، الشابين: أنيس محمد اسبيتان (21 عاما)، ومظفر مشهور اسبيتان (25 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في القرية.


وفي السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، واعتقلت أربعة فتية، وهم: فارس دويك، وبراء سياعرة، وأمير جبران، وحمزة رطروط، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

 

المصدر : وفا 

 

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