الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين بالاختناق شمال الضفة

الوكيل الاخباري - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شابين فلسطينيين وأصاب آخرين، خلال مواجهات اندلعت في بلدة يعبد جنوب غربي محافظة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشابين هلال محمد جميل صلاح، وعلي وزياد عمر أبو صلاح في بلدة يعبد بمحافظة جنين.



وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع تلك القوات التي أطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع ما أسفر عن إصابة عدد (لم تحدده) من المواطنين بحالات اختناق.

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