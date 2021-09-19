الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

وضع ديون ترامب تحت المراقبة

ترودو يطلق تحذيرا للكنديين

افتتاح فرع نقابة المهندسين بالرمثا

الموافقة على تعيين لجنة إعمار الأقصى - اسماء

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقر جميع مخرجات لجانها

الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين بالاختناق شمال الضفة

متري مدانات أميناً عامّاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

السجن لمعلم متقاعد قدم تقارير مزورة للمعلوليه

قطر تسجل 65 اصابة بفيروس كورونا

بغداد تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة

الأحد، 19-09-2021 09:19 م

الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين بالاختناق شمال الضفة

f


الوكيل الاخباري - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شابين فلسطينيين وأصاب آخرين، خلال مواجهات اندلعت في بلدة يعبد جنوب غربي محافظة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشابين هلال محمد جميل صلاح، وعلي وزياد عمر أبو صلاح في بلدة يعبد بمحافظة جنين.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع تلك القوات التي أطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع ما أسفر عن إصابة عدد (لم تحدده) من المواطنين بحالات اختناق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

من هو محتضن أبطال نفق الحرية في جنين ؟

w

أيهم كممجي يروي تفاصيلًا مثيرة عن حريته واعتقاله في جنين

03097552718075833833377031838018

الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

b36db6ee-21ef-4293-9bde-8b6eeb1d9516

الاحتلال يمدد توقيف الأسير الجريح باسم شوامرة لخمسة أيام

1516280921-9250-3

الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة غرب سلفيت

احتلال

48 مستوطنا يهوديا متطرفا يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
اسرى

محكمة الاحتلال تنظر في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من جلبوع

be1c696a888ea6397e3a76b419f157cd

الاحتلال يفرج عن أسيرة من الخليل على حاجز الجلمة شمال جنين

فلسطين-2

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق في بلدة يعبد

9999121024

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة اليامون غرب جنين

2b0bc60c65d1a29fdfe724af3201a1e4

الاحتلال يداهم منزلا في بلدة يعبد جنوب جنين

download (1)

وفاة أسير محرر من مخيم جنين أثناء علاجه في تركيا