الاحتلال يعتقل شابين ويطلق الرصاص على المزارعين شرق غزة

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة وأطلقت الرصاص صوب المزارعين وسط القطاع.

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وأفاد مراسل "وفا"، نقلاً عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خانيونس جنوب القطاع اعتقلت شابين لدى اقترابهما من السياج الحدودي ونقلتهما إلى جهة غير معلومة.



كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية وفي الدبابات على الشريط الحدودي شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعات من المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا للمغادرة والعودة إلى بيوتهم.



وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لفلاحتها.



وفا

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