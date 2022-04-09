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السبت، 09-04-2022 02:32 م

الاحتلال يعتقل صيادين اثنين في بحر رفح

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، صيادين اثنين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

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وأفاد شهود عيان ل وفا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الزوارق الحربية بعرض بحر رفح، احتجزت مركب على متنه صيادين اثنين في بحر رفح، واعتقلتهما، والاتصال بهما مقطوع حتى اللحظة.


وكانت قوات الاحتلال، أطلقت أمس، الرصاص صوب مراكب الصيادين واحتجزت أربعة منهم، واستولت على مركبين قبالة شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

وفا

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