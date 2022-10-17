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الإثنين، 17-10-2022 03:21 م

الاحتلال يعتقل طالبا ويصيب عددا آخر بالاختناق في الخليل

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، طالبا من مدرسة طارق بن زياد عقب مواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كما أصيب عدد من الطلبة بحالات اختناق.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب عبد الرحمن مرار(17عاما)  أثناء عودة الطلاب من مدارسهم الى منازلهم، وهو من طلاب مدرسة طارق بن زياد الثانوية.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه الطلبة عند مغادرتهم المدرسة، وحاولت اعتقال طالبين من مدرسة النهضة في المنطقة الجنوبية، لكن مدير المدرسة هتلر أبو حماد، منعهم من دخول المدرسة، واحتجزت قوات الاحتلال بطاقته، وأطلقت قنابل الغاز صوب المدرسة، ما أدى الى إصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق.

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وفا

 




 

 


 

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