الاحتلال يعتقل طفلا في سلفيت

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلا من بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد عبد السلام ابو يعقوب، عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه.



يشار إلى أن الطفل محمد كان قد أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة قبل 7 أشهر.

المصدر : وفا

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