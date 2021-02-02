الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

مشاهد قاسية لشقيقين يعانيان التوحد ووالدهما : لا أملك إلا الدعاء

التربية : الدوام في موعده بالمدارس الا في حالة واحدة

آلية خاصة لمراقبة منشآت الحزمة الثانية

أسعار الذهب الثلاثاء 2/2/2021

زواتي تكشف سعر شراء النفط العراقي

عوض .. اثقلته الهموم والامراض وبعد 17 عاماً يتلقى البشرى لتعود اليه الابتسامة

نتائج الثانوية العامة صباح الخميس القادم

تحديد سعر فحص الأجسام المضادة

المعونة الوطنية لـ الوكيل : عائلات تسلمت الدعم النقدي أمس

تحديث النظام الالكتروني الخاص بالفحص المخبري للغذاء

الثلاثاء، 02-02-2021 12:48 م

أُصيب في وقت سابق برصاص الاحتلال

الاحتلال يعتقل طفلا في سلفيت

-52462846
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلا من بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد عبد السلام ابو يعقوب، عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه.


يشار إلى أن الطفل محمد كان قد أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة قبل 7 أشهر.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
من

فلسطين .. الأحد المقبل بداية دوام الفصل الدراسي الثاني

يقتحم

نابلس .. الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

ط

مستوطنون يحطمون 15 مركبة و3 بيوت في سلفيت

1025422530

الاحتلال ينفذ 20 اقتحامًا لـ المسجد الأقصى الشهر الماضي

1066b900-fa1d-4481-999d-095c11bdd22a

فلسطين تمدد الإجراءات للحفاظ على الوضع الصحي

99d95ed5-5bae-42ff-98f7-68213ef3c73b

الرجوب: الحوار الفلسطيني الشامل سيبدأ بالقاهرة

أخبار متعلقة
a186f6cd4edc1bd7a2f517f02587b8d2

رام الله .. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير

aPwYG

إصابة 3 فلسطينيين برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهم شرق رام الله

nbnb

الاحتلال يعتقل شاباً من قلقيلية

unnamed (1)

بيت لحم .. الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة في مخيم الدهيشة

-1164235606 (1)

القدس .. اختناق فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

VMBjf

غزة .. الاحتلال يتوغل في خان يونس ويطلق النار على الصيادين