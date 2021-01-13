الأربعاء 13-01-2021
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الأربعاء، 13-01-2021 09:14 ص

اقتحام بلدة البيرة

الاحتلال يعتقل طفلا من رام الله

ن
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، طفلا من حي الطيرة في مدينة رام الله.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وشحة من حي الطيرة.


كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

 

المصدر : وفا 

 

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