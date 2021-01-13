الاحتلال يعتقل طفلا من رام الله

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، طفلا من حي الطيرة في مدينة رام الله.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وشحة من حي الطيرة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.



المصدر : وفا

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