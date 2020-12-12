الاحتلال يعتقل طفلين جنوب نابلس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، طفلين خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

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وأفادت مصادر فلسطينية، ، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفلين محمد رجا عويس، ويوسف عويس، ويبلغان من العمر (16 عاما)، خلال تواجدهما على أطراف القرية.

المصدر : وفا الفلسطينية

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