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السبت، 12-12-2020 09:22 ص

يبلغان من العمر 16 عاما

الاحتلال يعتقل طفلين جنوب نابلس

اعتقال
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، طفلين خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

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وأفادت مصادر فلسطينية، ، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفلين محمد رجا عويس، ويوسف عويس، ويبلغان من العمر (16 عاما)، خلال تواجدهما على أطراف القرية.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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