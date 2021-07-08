الاحتلال يعتقل فتاة وفلسطينيين من القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاة وفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن موسى هيثم مصطفى، عقب دهم منزل عائلته في بلدة العيسوية وتفتيشه.



وأضافت، ان قوات الاحتلال اعتقلت عضو بلدية أبو ديس عبد السلام عياد، عقب دهم منزله.



وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة لم يتسن معرفة هويتها بعد، وذلك عقب الاعتداء عليها بالضرب عند باب الملك فيصل أو العتم (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)، وتم اقتيادها إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال بمدينة القدس.

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المصدر : وفا