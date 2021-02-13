الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، الفتى أحمد عبد الحافظ عطية من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

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وقال والده إن قوات الاحتلال اعتقلت ابنه البالغ من العمر (17 عاما) وهو في طريقة إلى عيادة بالبلدة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.

المصدر : وفا

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