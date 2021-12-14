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الثلاثاء، 14-12-2021 01:29 م

الاحتلال يعتقل فتى ويخضع فتية وشبان للتحقيق الميداني في دير نظام

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فتى من قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

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وذكرت مصادر محلية ل وفا ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى نوار مزهر التميمي (16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، والعبث بمحتوياته.


وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل، وأخضعت عددا من الفتية والشبان للتحقيق الميداني.


يذكر أن الاحتلال أغلق مدخلي دير نظام لأكثر من أسبوعين، ومنع المواطنين من الدخول والخروج منها إلا بعد تفتيش وتدقيق في هوياتهم، كما اقتحم القرية أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، واعتدى على الأهالي.

وفا

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