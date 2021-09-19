الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرا محررا من بيت لحم

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيا، واستدعت أسيرا محررا من بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أمير أحمد طقاطقة (17 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.



وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر إبراهيم عبد الله العروج من قرية العروج، وسلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

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المصدر: وفا