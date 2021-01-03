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الأحد، 03-01-2021 08:01 ص

أطلق قنابل الصوت والغاز باتجاه المنازل

الاحتلال يعتقل فتيين جنوب بيت لحم

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس السبت، فتيين جنوب بيت لحم.

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وأفاد الناشط الاعلامي الفلسطيني حمد طقاطقة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين حماده جمال حسن طقاطقة (١٦ عاما)، وعمار محمود ثوابته (١٦ عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد اقتحام الاحتلال للبلدة، مشيرا إلى أن تلك القوات أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين.


يذكر أن بيت فجار تتعرض لاقتحامات مستمرة من قبل الاحتلال في الآونة الأخيرة.

 

المصدر : وفا

 

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