الاحتلال يعتقل فتيين جنوب بيت لحم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس السبت، فتيين جنوب بيت لحم.

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وأفاد الناشط الاعلامي الفلسطيني حمد طقاطقة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين حماده جمال حسن طقاطقة (١٦ عاما)، وعمار محمود ثوابته (١٦ عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد اقتحام الاحتلال للبلدة، مشيرا إلى أن تلك القوات أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين.



يذكر أن بيت فجار تتعرض لاقتحامات مستمرة من قبل الاحتلال في الآونة الأخيرة.

المصدر : وفا

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