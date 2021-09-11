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السبت، 11-09-2021 09:13 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيا خلال مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا فلسطينيا، خلال المواجهات التي اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، تنديدا باعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، اللذان تمكنا من الفرار مع 4 أسرى من سجن "جلبوع"، الاثنين الماضي.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عايد الحمود (18 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، خلال المواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

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المصدر: وفا

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