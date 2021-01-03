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الأحد، 03-01-2021 09:03 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في الخليل

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية .
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وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحاووز في مدينة الخليل، واعتقلت طارق أنور ادعيس بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل وأطلقت قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، كما نصبت حواجز عسكرية على مدخل بلدتي ترقوميا وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

 




 

 


 

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