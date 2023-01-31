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الثلاثاء، 31-01-2023 09:54 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة يطا

احتلال 10


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيا من بلدة يطا جنوب الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت الفلسطيني يزن حسام علي أبو قبيطة، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.


كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة يطا عرف من أصحابها ابراهيم احمد شريتح، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم، وسعير، وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.


وفا


 




 

 


 

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