الاحتلال يعتقل فلسطينيا من حوارة جنوب نابلس

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خاصة "مستعربون"، فجر اليوم الأربعاء، فتى من بلدة حوارة جنوب نابلس.



وقال الناطق باسم حركة "فتح" في حوارة عواد نجم، إن قوات الاحتلال ترجلت من أحدى المركبات واعتقلت الفتى الفلسطيني يوسف فؤاد عودة (16 عاما)، واعتدت عليه بالضرب.



وأشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها الفتى عودة للاعتقال.

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المصدر: وفا