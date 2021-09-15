الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

سلطة العقبة لـ الوكيل : إشغال الفنادق قارب على 100%

افتتاح مؤتمر المياه والطاقة في البحر الميت

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الأربعاء - أسماء

إجراء إيراني جديد بخصوص ملف اغتيال سليماني

لأول مرة.. الأسير محمود العارضة يروي قصة الهروب الهوليودي من سجن جلبوع وكيف تم اعتقاله

تشكيلات أكاديمية بجامعة آل البيت - اسماء

الصحة : فريق التحقيق بحادثة وفاة لين يوصي بإحالة القضية للنائب العام

أسعار الذهب الأربعاء 15/9/2021

ألمانيا تقر بقاء حوالي 2.6 ألف شخص من أفغانستان داخل أراضيها

12 ألفا و317 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الأربعاء، 15-09-2021 09:18 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من حوارة جنوب نابلس

637642726808681742


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خاصة "مستعربون"، فجر اليوم الأربعاء، فتى من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال الناطق باسم حركة "فتح" في حوارة عواد نجم، إن قوات الاحتلال ترجلت من أحدى المركبات واعتقلت الفتى الفلسطيني يوسف فؤاد عودة (16 عاما)، واعتدت عليه بالضرب.

وأشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها الفتى عودة للاعتقال.

اضافة اعلان

 

المصدر: وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
محمود العارضة

لأول مرة.. الأسير محمود العارضة يروي قصة الهروب الهوليودي من سجن جلبوع وكيف تم اعتقاله

07008187-c964-4c6c-a880-bf819368acb9

205 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

احتلال

مواجهات في رام الله فجرا وقوات الاحتلال تعتقل مسنا

download (4)

محام فلسطيني : الأسير العارضة تعرض للتعذيب الشديد

-1535934500

الاحتلال يغلق مدخل بيت فجار

9202113162550508428349

منظمات حقوقية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين

أخبار متعلقة
S1gOlG08u6CsWgUH1ocnq93JiubFs8zD920vlze5

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

aaezs-1629899544

الاحتلال يقمع فعالية ضد شق طريق استيطاني جنوب نابلس

فا

الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه من يطا وآخر من الخليل

8202118152542249360235

الاحتلال يعتقل فلسطينيا جنوب الخليل

11201823161289

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

82021121231854329742

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قصرة جنوب نابلس