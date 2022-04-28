الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

تحذير.. احذف رسالة واتس آب هذه دون تردد!

كشف موعد صرف مخصصات الدعم النقدي الموحد لشهر نيسان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا

تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية للضريبة حتى آيار

تحديد مكان ووقت رصد هلال العيد في الأردن

الخميس، 28-04-2022 03:07 م

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من غزة على معبر بيت حانون

259655_10_1574799059


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فلسطينيا من قطاع غزة، أثناء مروره على حاجز بيت حانون (ايريز) شمال القطاع.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل وفا ، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على معبر بيت حانون (ايريز) اعتقلوا الفلسطيني أحمد جودت الدلو، من محافظة غزة ويحمل تصريح تاجر، أثناء مروره عبر المعبر.


يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون خلال الفترة الماضية

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420211765527770

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا على حاجز عسكري جنوب جنين

20220228060752

نقل الأسير المضرب عواودة إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

xNNAo

هيئة الأسرى تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقل الإداري المسن بشير الخيري

1013678274_0_136_5008_2953_1920x0_80_0_0_63ab2188f33c5b22dde191e9481f0ad9

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من قباطية جنوب جنين

124551

الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين عن الأقصى ويفرض عليهم غرامات مالية

320228161857776426229

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

أخبار متعلقة
e9d25d781d019ec8ab5bd3cb6de5ecab

الاحتلال يعتقل مواطنين فلسطينيين من بلدة صوريف

image_750x500_61896594535b3

المعتقل جاد معلا من رام الله يدخل عامه الـ22 في الأسر

تنزيل

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

d8d9fcdbc376a6718e49f82f6f4d3468

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

20220301022025_medium

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة

54193746-a438-4a99-9f3a-1b406fbfc102

الاحتلال يعتقل مواطنا فلسطينيا من نابلس