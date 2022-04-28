الاحتلال يعتقل فلسطينيا من غزة على معبر بيت حانون

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فلسطينيا من قطاع غزة، أثناء مروره على حاجز بيت حانون (ايريز) شمال القطاع.

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وأفاد مراسل وفا ، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على معبر بيت حانون (ايريز) اعتقلوا الفلسطيني أحمد جودت الدلو، من محافظة غزة ويحمل تصريح تاجر، أثناء مروره عبر المعبر.



يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون خلال الفترة الماضية

وفا