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صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الأحد، 12-11-2023 02:06 م

الاحتلال يعتقل فلسطينياً ومستعمرون يتجمهرون قرب قرية كيسان وجنوب بيت لحم

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينياً من قرية كيسان شرق بيت لحم، فيما تجمع عدد من المستعمرين على أراضي المواطنين قرب القرية، وفي جنوب بيت لحم. 

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وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نائب رئيس المجلس القروي عمر عبيات، بعد مداهمة منزله وتفتيشه. 


وأوضح عيبات، أن مجموعة من المستعمرين وتحت حماية قوات الاحتلال تجمهروا قرب مقر المجلس القروي لكيسان، ورفعوا أعلام الاحتلال، بالتزامن مع اقتحام القرية، ومداهمة وتفتيش المنازل. 


كما تجمع مستعمرون من "غوش عتصيون"، على الشارع الاستيطاني الذي يسمى بشارع "60" الواصل بين مدينة القدس ومحافظة الخليل، رافعين الأعلام الإسرائيلية.  وفا

 




 

 


 

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