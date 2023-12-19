الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على جراره الزراعي في نابلس

الوكيل الاخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا فلسطينيا، واستولت على جراره الزراعي أثناء حراثته لأرضه في قرية قريوت جنوب نابلس.اضافة اعلان
وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان بشار قريوتي لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني شنار محمود زكي عامر من خربة صرة واستولت على جراره الزراعي.
وأكد قريوتي أن ذلك يأتي ضمن سياسة منع المواطنين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم في قريوت وجالود، في وقت ما زال يمنع الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من التوجه إلى الأراضي لحراثتها وقطف ثمار الزيتون.