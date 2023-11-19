الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويسرق أموالا ويستولي على معدات زراعية في مسافر يطا

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا، وسرقت أموالا، واستولت على معدات زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.



وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع المركز بمسافر يطا، وداهمت منازل المواطنين، وأخرجت الأطفال والنساء في العراء، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، والحاق أضرار جسيمة في محتوياتها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سرقت مبالغ مالية، واستولت على معدات زراعية تعود لعائلة النجار وعبد ربه، قبل ان تعتقل الشاب محمد محمود النجار.

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