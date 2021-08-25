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الأربعاء، 25-08-2021 09:02 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا من مدينة الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ياسين عصام الرجبي  (27 عاما) من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشت منزل المواطن حجازي الرجبي، وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول، والظاهرية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

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المصدر: وفا

 

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