الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيا، وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

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وذكرت مصادر محلية وأمنية لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني أحمد عيسى أحمد الشلالدة، بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة سعير شمال شرق الخليل.



وفي السياق، فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بني نعيم تعود ملكيتها لعائلة الحجوج، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.



وفا

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