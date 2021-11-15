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الإثنين، 15-11-2021 02:35 م

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفكك بركسا ويستولي عليه جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيا، وفككت "بركسا" واستولت عليه، في الخليل.

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وقال مراسل وفا إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عاهد تيسير دبابسة من خربة الكرمل في يطا جنوب الخليل.


وفي السياق ذاته، أوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ارفاعية، قرب الطريق الالتفافي 60، وفككت بركسا تبلغ مساحته نحو 80 مترا مربعا، ويستخدم لتربية الماشية، وتعود ملكيته للفلسطيني حمودة صبري العمور.

 

وفا

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