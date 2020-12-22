الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويوقف العمل ببئر مياه في الخليل

الوكيل الإخباري-

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا فلسطينيا وأوقفته عن استكمال حفر بئر لجمع مياه الأمطار، وصادرت معدات الحفر.وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني سليمان البطاط، خلال عمله في حفر بئر لجمع مياه الأمطار في خربة زانوتا شرق الظاهرية، والقريبة من مستوطنة "عتنائيل" والمنطقة الصناعية للمستوطنات، وصادرت معدات الحفر، بحجة ان المنطقة مصنفة (ج).يذكر أن منطقة زانوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، مستهدفة من جانب الاحتلال وتم هدم خيم وبركسات للمواشي خلال الأسبوع الماضي في خطوة تستهدف طرد المواطنين منها لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.