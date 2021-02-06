السبت 06-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 06-02-2021 04:24 م

من مخيم بلاطة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين على حاجز عسكري في نابلس

اعتقال
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنين من مخيم بلاطة للاجئين، على حاجز عسكري شرق نابلس.

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وقال مصدر فلسطيني نقلا عن مصدر أمني، إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز بيت فوريك العسكري، اعتقلت المواطنين عصام حسام صلاح (18 عاما)، وعبد الكريم جاسر عيسى (15 عاما)، وهما من مخيم بلاطة، أثناء مرورهما عبر الحاجز المذكور.

 

 المصدر : وفا 

 

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