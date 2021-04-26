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الإثنين، 26-04-2021 10:28 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بعد الاعتداء عليهما من قبل مستوطن في الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل، بعد أن اعتدى عليهما أحد المستوطنين بالضرب قرب ما تسمى مستوطنة "كريات أربع"، شرق مدينة الخليل.

وذكرت مصادر فلسطينية، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رسمي طارق جابر (25 عاما)، وصفوان باسل جابر (20 عاما)، بعد أن هاجمهما المستوطن اثناء تواجدهما قرب منزليهما في حارة جابر شرق المدينة.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات السموع ويطا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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