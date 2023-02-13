الاحتلال يعتقل فلسطينيين جنوب الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير سامي القزقي، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في بلدة دورا جنوب الخليل.



من جهته، قال رئيس مجلس قروي التوانة بمسافر يطا محمد ربعي لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسماعيل محمد جبر العمور (45 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في القرية.



كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا