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الأربعاء، 19-01-2022 01:21 م

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في بيت أمر شمال الخليل

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عهد أبو عياش (17 عاما)، ومحمد رفعت الصليبي (19 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.


وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا

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