الاحتلال يعتقل فلسطينيين في طولكرم والخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين ، عددا من المواطنين في طولكرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة ونجلها.



و اعتقلت قوات الاحتلال من طولكرم الشاب محمد بلال عمارنة (31 عامًا) ووالدته من منزلهما من ضاحية ذنابة بطولكرم.



وأفادت مصادر فلسطينية أن خمس دوريات للاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزل عائلة عمارنة واعتقلت المواطنة ونجلها، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

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كما أفادت ذات المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، واعتقلت الشقيقين نصار وأيوب عيسى جبارين بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.



المصدر : دنيا الوطن