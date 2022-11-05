السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

الصفدي يؤكد متابعة مخرجات لقاء عمّان للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

نائب يسأل عن التحقيق بالتجاوزات في دارة وصفي

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتفقد مراحل تنفيذ مشروع تأهيل تلال الفوسفات بالرصيفة

برنامج مميز من السفارة الامريكية في الأردن للطلبة الجامعيين - رابط التقديم

اعلان هام بشأن الحالات الإنسانية للاستفادة من المنح والقروض الجامعية

اربد: إعادة فتح طريق عيون الحمام خلال أسبوع

4 صواريخ .. كوريا الشمالية ترد على المناورات الأميركية

بغداد وواشنطن تناقشان التحالف الاستراتيجي لمحاربة الارهاب

الحكومة: ندعم القمح والشعير والنخالة بـ 152 مليون دينار سنوياً

السبت، 05-11-2022 03:10 م

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

XcxST


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين: حسام فواز السكافي (18 عاما)، وصدام علي الجعبري (24 عاما)، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، على حاجز عسكري مفاجئ نصبته في حي الشعابة من مدينة الخليل.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاسير سبع الطيطي.jpg-e887d1b4-537c-4d1a-a5fd-8ac153456339

الأسير الطيطي يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع ادارة السجون بإنهاء عزله

S3rPt

الاحتلال يعتقل شابا من جنين ويستولي على مركبته

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله

اسعاف 5

إصابة شاب برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في بيت لحم

1

إصابة طفل بمواجهات مع الاحتلال في عايدة

1

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله بالقدس

أخبار متعلقة
احتلال8

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل بينهم فتى

احتلال 99

الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من الخليل

احتلال ٣

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

احتلال 9

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

احتلال9

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

EvDz5

اصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال