الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين: حسام فواز السكافي (18 عاما)، وصدام علي الجعبري (24 عاما)، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، على حاجز عسكري مفاجئ نصبته في حي الشعابة من مدينة الخليل.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

